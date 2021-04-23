Вболівальники Манчестер Юнайтед продовжують обурюватись через рішення власників клубу – родини Глейзерів – приєднатись до Суперліги.

У своєму зверненні група вболівальників закликала вийти на протести на адресу родини Глейзерів біля Олд Траффорд о другій годині дня перед матчем проти Ліверпуля.

Фанати Манчестер Юнайтед не пускали гравців на тренувальну базу і вимагають відставки Глейзерів

Головною з вимог є впровадження німецької схеми володіння клубом – там місцеві вболівальники мають 50+1% прав. Причиною цього стала спроба Манчестер Юнайтед потрапити до Суперліги, яка завершилась провалом.

Нагадаємо, родина Глейзерів володіє контрольним пакетом МЮ з 2005 року. Клуб був серед засновників "бунтівної" Суперліги, яка викликала додаткову хвилю обурення вболівальників.

Флорентіно Перес: правила бізнесу від ідеолога Суперліги – він зазіхає на футбол, який ми любимо