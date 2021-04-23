В своем обращении группа болельщиков призвала выйти на протесты в адрес семьи Глейзеров у Олд Траффорд в два часа дня перед матчем против Ливерпуля.

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Главным из требований является внедрение немецкой схемы владения клубом – там местные болельщики имеют 50+1% прав. Причиной этого стала попытка Манчестер Юнайтед попасть в Суперлигу, которая завершилась провалом.

Напомним, семья Глейзеров владеет контрольным пакетом МЮ с 2005 года. Клуб был среди основателей "мятежной" Суперлиги, которая вызвала дополнительную волну возмущения болельщиков.

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