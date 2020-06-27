Фанати Ліверпуля перетворили околиці Енфілда на смітник – неприємні наслідки святкувань чемпіонства

Вболівальники Ліверпуля, радіючи титулу чемпіона АПЛ, зовсім забули про охайність на вулицях рідного міста.

Вулиці навколо Енфілда перетворилися на смітник після поразки Манчестер Сіті від Челсі, яка означала титул для команди Клоппа.

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Фани Ліверпуля масово зібрались, щоб відсвяткувати перше за 30 років чемпіонство, але про чистоту зовсім забули. Вони залишили банки з-під пива, коробки та купу іншого сміття, яке не прикрашало легендарний стадіон.

Нагадаємо, свій наступний матч підопічні Клоппа проведуть на виїзді – 2 липня новоспечений чемпіон поїде в гості до Манчестер Сіті.

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