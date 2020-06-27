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Фанаты Ливерпуля превратили окрестности Энфилда в помойку – неприятные последствия празднования чемпионства

09:32 - Читати українською
Фанаты Ливерпуля превратили окрестности Энфилда в помойку – неприятные последствия празднования чемпионства
Фаны Ливерпуля / PA

Болельщики Ливерпуля, радуясь титулу чемпиона АПЛ, совсем забыли о чистоплотности на улицах родного города.

Улицы вокруг Энфилда превратились в помойку после поражения Манчестер Сити от Челси, которое означало титул для команды Клоппа.

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Фаны Ливерпуля массово собрались, чтобы отпраздновать первое за 30 лет чемпионство, но о чистоте совсем забыли. Они оставили банки из-под пива, коробки и кучу другого мусора, который не украшал легендарный стадион.

Напомним, свой следующий матч подопечные Клоппа проведут на выезде – 2 июля новоиспеченный чемпион поедет в гости к Манчестер Сити.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия футбольные фанаты Видеоновости Энфилд
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