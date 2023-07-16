Куадрадо приєднається до Інтера на правах вільного агента, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо.

Ювентус попрощався з лідером, який виграв 11 трофеїв за 8 років

За його інформацією, колумбієць вже підписав контракт на 1 рік з "нерадзуррі". Це буде вже четвертий клуб в Італії для Хуана, який встиг пограти за Лечче, Удінезе, Фіорентину та Ювентус.

Нагадаємо, що Ювентус та Інтер є принциповими суперниками. Куадрадо приєднався до туринців в оренду з Челсі у 2015 році, після чого став повноправним гравцем "Старої синьйори". За весь час Хуан провів за Ювентус 314 матчів, відзначився 26 голами та 65 асистами.

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