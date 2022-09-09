За словами журналіста, фанати турецького клубу знову поводилися неналежним чином. У липні прихильники Фенербахче вже оскандалилися піснями на підтримку Путіна, а тепер знову продемонстрували своє нутро. Дісталося не лише фанатам, а й турецьким журналістам.

Фенербахче – Динамо: Луческу звинуватив суперників у грубій грі й демонстративно пішов з прес-конференції – відео емоцій

"Запасні футболісти Динамо йдуть розминатися – у них летять пляшки, ображають їхніх матерів та кричать "слава путіну". Шапаренка на ношах забирають з поля, вони сміються з цього, матерять його слідом і тикають непристойні жести.

Якісь ідіоти одягають маски путіна, та йдуть у них на стадіон, щоб познущатися з біженців, які присутні на матчі. Скажіть мені, що взагалі відбувається!? Цілі трибуни кричать образи у бік українців, Динамо Київ та його вболівальників – теж нуль уваги.



Та, зрештою, хтось зверне увагу на поведінку фанатів цієї команди?! Найпростіше – вивісити на початку матчу банер "ми за мир", щоб після чергових образ підняти догори ручки та сказати – "а шо ми? Ми нічого, он, антивоєнний банер начепили!".



Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно ФІФА та УЄФА зверне увагу на поведінку цих фанів, а на матчах цієї команди надалі буде присутнє більше правоохоронних органів. Посилання ФІФА та УЄФА – respect. Цим на цьому стадіоні і не пахне. Будемо дивитися, які будуть наслідки.

Післяматчева прес-конференція Луческу пройшла дуже швидко. Головний тренер емоційно висказав свою думку стосовно матчу, після чого хотів покинути залу. Але місцеві кореспонденти почали вигукувати провокаційні вигуки, показувати різноманітні жести. Почали поводитися так само, як фанати Фенера на трибуні.

Ніде не бачив, щоб у гравців, які йдуть розминатися, кидали пляшки та ображали їхніх матерів. Про вигуки щодо росії та путіна я взагалі мовчу. Це не всі фанати Фенера, але їх було багато. Деякі турецькі журналісти поводилися майже так само. У будь-якій ситуації треба залишатися професіоналами.



Якщо на прес-конференції були присутні вболівальники, а не професійні журналісти, то хотілося б почути відповідь від приймаючої сторони – як так сталося?" – написав Шахов в Instagram.

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