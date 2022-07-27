Фанати Фенербахче не лише підтримують своїх улюбленців, але й використовують найогидніші методи, аби вивести українців з себе.

Турецькі вболівальники вдались до дуже брудного психологічного удару під час гри між Фенербахче та Динамо.

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Вони почали скандувати: "Ла ла ла ла, Владімір Путін", знаючи, наскільки українці терпіти не можуть російського диктатора, який розпочав війну в нашій країні. Через це Динамо, як і інші українські клуби, змушене грати свої домашні матчі за кордоном.

Додамо, що основний час другого матчу завершився нічиєю 1:1 – на гол Буяльського результативно відповів Аттіла Салай наприкінці гри.

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