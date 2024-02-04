Фанати Евертона влаштували акцію протесту проти АПЛ – з клубу Миколенка можуть вдруге зняти очки
Вболівальники Евертона продемонстрували свою незгоду з діями керівництва англійської Прем'єр-ліги.
З "ірисок" вирахували 10 очок за порушення правил фінансового фейр-плею. Керівництво Евертона подало апеляцію й досі чекає на рішення.
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Під час матчу з Тоттенхемом фанати "ірисок" провели акцію протесту проти АПЛ. Уболівальники підняли таблички жовтого кольору з написом: "Ви не знаєте, що робите".
Нагадаємо, що до вирахування очок Евертон випереджав зону вильоту на вісім очок. Наразі команда Віталія Миколенко перебуває на 17 місці з 19 балами у своєму активі.
Варто зауважити, що Евертон ризикує новим вирахуванням очок, оскільки АПЛ продовжує перевірку фінансових документів клубу.
Евертон завдяки голу на 90+4 уник поразки від Тоттенхема – команда Миколенка покинула зону вильоту