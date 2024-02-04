Вболівальники Евертона продемонстрували свою незгоду з діями керівництва англійської Прем'єр-ліги.

З "ірисок" вирахували 10 очок за порушення правил фінансового фейр-плею. Керівництво Евертона подало апеляцію й досі чекає на рішення.

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Під час матчу з Тоттенхемом фанати "ірисок" провели акцію протесту проти АПЛ. Уболівальники підняли таблички жовтого кольору з написом: "Ви не знаєте, що робите".

Нагадаємо, що до вирахування очок Евертон випереджав зону вильоту на вісім очок. Наразі команда Віталія Миколенко перебуває на 17 місці з 19 балами у своєму активі.

Варто зауважити, що Евертон ризикує новим вирахуванням очок, оскільки АПЛ продовжує перевірку фінансових документів клубу.

Евертон завдяки голу на 90+4 уник поразки від Тоттенхема – команда Миколенка покинула зону вильоту