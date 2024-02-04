С "ирисок" вычислили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плея. Руководство Эвертона подало апелляцию и до сих пор ждет решения.

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Во время матча с Тоттенхэмом фанаты "ирисок" провели акцию протеста против АПЛ. Болельщики подняли таблички желтого цвета с надписью: "Вы не знаете, что делаете".

Напомним, что до вычета очков Эвертон опережал зону вылета на восемь очков. Сейчас команда Виталия Миколенко находится на 17 месте с 19 баллами в своем активе.

Стоит заметить, что Эвертон рискует новым вычетом очков, поскольку АПЛ продолжает проверку финансовых документов клуба.

Эвертон благодаря голу на 90+4 избежал поражения от Тоттенхэма – команда Миколенко покинула зону вылета