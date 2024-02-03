"Я пишу цей пост, щоб повідомити, що після 18 років кар'єри я йду з професійного футболу. Але все почалося задовго до цих 18 років. Я пам'ятаю, як учора, свою першу гру в дитинстві, нескінченні тренування з батьком, свій перший відбір до Стандард Льєж і перший відбір до національної збірної Бельгії. Час летить непомітно.

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Це була неймовірна подорож! Я дуже вдячний, що зміг грати в улюблений вид спорту на найвищому рівні. Я пишаюся тим, що представляв Стандард у Бельгії, Евертон і Манчестер Юнайтед у Англії та Шаньдун Тайшань у Китаї. Для мене було честю грати за національну збірну Бельгії на Олімпіаді 2008 року, Євро-2016 та чемпіонатах світу 2014 і 2018 років.

Я грав перед найкращими вболівальниками у світі, і я хочу скористатися моментом, щоб подякувати всім їм за їхню непохитну підтримку протягом усієї моєї кар'єри. Ваше заохочення і пристрасть були для мене постійним джерелом натхнення. Усе це було б неможливим без моєї сім'ї, товаришів по команді, тренерів, радників і всіх, хто був частиною мого шляху. Ваша любов, настанови, підтримка та дружба були безцінні. Дякую вам!

Розпочинаючи цю нову главу в моєму житті, я з нетерпінням чекаю на нові виклики, але будьте певні, я продовжуватиму підтримувати прекрасну гру всіма можливими способами", – написав Феллаїні у своєму Instagram.

Свою кар'єру Маруан розпочав у академії Шарлеруа, звідки перебрався до льєжського Стандарда. З Бельгії Феллаїні перейшов до Евертона (177 матчів, 33 голи та 26 асистів), а у 2013-му став гравцем Манчестер Юнайтед (177 поєдинків, 22 голи та 12 асистів). Останні 4 роки Маруан провів у китайському Шаньдун Тайшань.

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