Екс-зірка Манчестер Юнайтед оголосив про завершення кар'єри
Колишній півзахисник Евертона та Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні вирішив повісити бутси на цвях.
"Я пишу цей пост, щоб повідомити, що після 18 років кар'єри я йду з професійного футболу. Але все почалося задовго до цих 18 років. Я пам'ятаю, як учора, свою першу гру в дитинстві, нескінченні тренування з батьком, свій перший відбір до Стандард Льєж і перший відбір до національної збірної Бельгії. Час летить непомітно.
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Це була неймовірна подорож! Я дуже вдячний, що зміг грати в улюблений вид спорту на найвищому рівні. Я пишаюся тим, що представляв Стандард у Бельгії, Евертон і Манчестер Юнайтед у Англії та Шаньдун Тайшань у Китаї. Для мене було честю грати за національну збірну Бельгії на Олімпіаді 2008 року, Євро-2016 та чемпіонатах світу 2014 і 2018 років.
Я грав перед найкращими вболівальниками у світі, і я хочу скористатися моментом, щоб подякувати всім їм за їхню непохитну підтримку протягом усієї моєї кар'єри. Ваше заохочення і пристрасть були для мене постійним джерелом натхнення. Усе це було б неможливим без моєї сім'ї, товаришів по команді, тренерів, радників і всіх, хто був частиною мого шляху. Ваша любов, настанови, підтримка та дружба були безцінні. Дякую вам!
Розпочинаючи цю нову главу в моєму житті, я з нетерпінням чекаю на нові виклики, але будьте певні, я продовжуватиму підтримувати прекрасну гру всіма можливими способами", – написав Феллаїні у своєму Instagram.
Свою кар'єру Маруан розпочав у академії Шарлеруа, звідки перебрався до льєжського Стандарда. З Бельгії Феллаїні перейшов до Евертона (177 матчів, 33 голи та 26 асистів), а у 2013-му став гравцем Манчестер Юнайтед (177 поєдинків, 22 голи та 12 асистів). Останні 4 роки Маруан провів у китайському Шаньдун Тайшань.
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