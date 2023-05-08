Динамо продовжує гонитву за Зорею. Розрив у п'ять залікових балів здається великим, але одна-дві осічки луганців закрутять інтригу до максимуму. Це працює й в інший бік – якщо кияни не виграють усі п'ять матчів наприкінці сезону, то шанси на Лігу Європи різко скотяться вниз.

У попередніх двох турах "біло-сині" не підвели, здобувши перемоги над Металістом і Ворсклою. Обидві звитяги вийшли нервовими, але заслуженими – і особливо примітним є тріумф у Полтаві. Динамівці начисто провалились під пресингом у першому таймі, але скористались своїм шансом у контратаці. По перерві ж вони самі увімкнули високу інтенсивність, а Сидорчук, Беніто й Тимчик завдяки шикарній взаємодії порвали "зелено-білих".

Той матч розкрив як чесноти Динамо, так і вразливості. У команди є ресурс і клас, аби бити середнячків, однак для боротьби за медалі його вже замало. Столичному гранду критично бракує хороших передач від захисників, не вистачає якісних дій вінгерів на чужій третині, та і загалом колектив важко заходить у штрафний. Позиційна робота у "біло-синіх" виглядає в кращому випадку посередньо, а під сильним пресингом починається аврал.

Всі ці фактори дозволяють Кривбасу сподіватися на сенсацію. Крім того, варто відзначити оборону криворіжців – за останній місяць тільки Чорноморець зміг забити у їхні ворота більше одного гола, та і в цілому навесні це вдалося тільки Шахтарю (з величезним скрипом) та Львову. Перемога над Зорею вийшла "сухою".

По-друге, Кривбас тільки Ворсклі поступається за кількістю єдиноборств. Це має тривожити Динамо, адже кияни прямо зараз доволі посередні при боротьбі – а в розкритті оборонних блоків "біло-сині" слабкі критично. Підопічні Юрія Вернидуба захищаються щільно й тиснуть інтенсивно. Це не тільки допомогає вберегти ворота сухими, а провокує велику кількість перехідних фаз, на яких криворіжці дуже небезпечні.

Втім, у Кривбаса є своя серйозна вразливість – гра на м'ячі. Майстер-клас з нейтралізації даного колективу продемонстрував скромний Минай, який забив швидкий гол і відійшов у блок, повністю віддавши м'яч супернику. Підопічні Юрія Вернидуба володіли ним 61% ігрового часу, але майже нічого не створили, програвши з рахунком 0:1.

При роботі в атаці Кривбас не рівний Ворсклі чи Зорі, у яких є цікаві комбінації, заповнення усіх вертикалей на чужій третині та хороші відкривання. Це – досить прямолінійний колектив, який ставить на швидкість контратак і надійність біля власних воріт. Щоправда, Юрію Вернидубу пощастило, адже сьогодні йти в атаку необов'язково.

Криворіжці тримаються всього у шести очках від зони єврокубків, на якій засіла Олександрія. У підопічних Руслана Ротаня є гра в запасі, але в суперниках буде СК Дніпро-1. А потім ще й Динамо, Зоря та Колос – за таких умов нестабільні "аграрії" легко можуть "поплисти". У Кривбаса ж календар простий, тож команду влаштує і нічия з Динамо. За неї боротися значно легше, ніж за перемогу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Банада, Устименко – Караваєв (під питанням)

Дискваліфіковані: Дячук (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Динамо

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго – Приходько, Капіч – Задерака, Татарков, Микитишин – Дебелко

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Андрієвський – Беніто, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

В цьому матчі можливий будь-який розвиток подій. Кривбас цілком здатний забити гол, адже привізна оборона киян додатково ослаблена втратою Дячука – Попов виглядає рівноцінною заміною, але ж Максим був безумовно основним. Втім, навіть якщо це станеться, долю протистояння вирішать реакції Динамо.

Поєдинок з Ворсклою довів, що кияни мають достатній запас сил і кадрів, аби перегорнути хід гри проти середняка. По сезону ж Динамо йде в топі за темпом передач та тривалістю володінь, та і пресинг у команди хороший. Дані факти є проблемою для Кривбаса, якого короткими розіграшами розривав Чорноморець. Але це ще півбіди.

Кияни по ходу чемпіонату непогано випробували модель з відмовою від ініціативи. Зокрема, так відбулося у переможній зустрічі з СК Дніпром-1, а періодично подібні відрізки виникали і з Минаєм (там теж виграли). Навряд чи "біло-сині" гратимуть так увесь матч, але за потреби вони можуть закритись і самі розривати на контратаках. Благо, Ванат у шикарній формі, Беніто теж набрав, а Сидорчук на тлі Ворскли виглядав Модрічем.

Зрештою, сам Кривбас, при всіх своїх чеснотах, не демонструє стабільності на турнірній дистанції. Саме тому ми поставимо на перемогу Динамо, хоча шанси на нічию у криворіжців залишаються високими.