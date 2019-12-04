toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН ВУЛВЕРХЕМПТОН - ВЕСТ ХЕМ

Фанати Динамо обрали найкращого гравця листопада

20:23 910 Читать на русском
Фанати Динамо обрали найкращого гравця листопада
Денис Попов / Динамо

Вболівальники київського Динамо назвали ім'я найкращого гравця команди за підсумками листопада.

Переможцем голосування став захисник Денис Попов, інформує офіційний сайт Динамо.

Динамо підписало бельгійського форварда

Молодий центрбек набрав 41% голосів, випередивши хавбеків Беньяміна Вербіча (30 %) і Віктора Циганкова (29%). У листопаді Попов провів три матчі за Динамо і відзначився одним голом. Також в активі 20-річного оборонця переможний м'яч Шахтарю, який дозволив киянам вийти до 1/4 Кубка України (щоправда, той поєдинок відбувся ще 30 жовтня).

Нагадаємо, Попов пропустив два тижні через пошкодження, однак у понеділок (2 грудня) вже розпочав тренування у загальній групі Динамо.

"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу

blog_ava
"Трохи Гіггза, трохи Роналду": загадкова смерть унікального вінгера, якого порівнювали із зірковим уродженцем України
12:00
8724
Теги
Динамо Динамо Денис Попов Денис Попов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Ліверпуль
22:15
Евертон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук