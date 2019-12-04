Фанати Динамо обрали найкращого гравця листопада

Вболівальники київського Динамо назвали ім'я найкращого гравця команди за підсумками листопада.

Переможцем голосування став захисник Денис Попов, інформує офіційний сайт Динамо.

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Молодий центрбек набрав 41% голосів, випередивши хавбеків Беньяміна Вербіча (30 %) і Віктора Циганкова (29%). У листопаді Попов провів три матчі за Динамо і відзначився одним голом. Також в активі 20-річного оборонця переможний м'яч Шахтарю, який дозволив киянам вийти до 1/4 Кубка України (щоправда, той поєдинок відбувся ще 30 жовтня).

Нагадаємо, Попов пропустив два тижні через пошкодження, однак у понеділок (2 грудня) вже розпочав тренування у загальній групі Динамо.

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