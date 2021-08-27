Фанати Чорноморця влаштували напад на автобус власної команди – кадри з місця подій
22:22 - Читать на русском
Ультрас Чорноморця продовжують показувати своє різке невдоволення політикою клубу.
завершено
68’ Артур Авагімян
76’ Владислав Ванат
Максим Третьяков 72’
Денис Устименко 84’
68’ Артур Авагімян
72’ Максим Третьяков
76’ Владислав Ванат
84’ Денис Устименко
Чергова акція відбулася перед нинішнім матчем 6 туру УПЛ проти Олександрії (2:2).
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Ультрас Чорноморця чатували на автобус команди дорогою до стадіону. Транспорт закидали димовими шашками, але цим усе й обмежилось. Автобус у супроводі поліції продовжив свій рух.
Нагадаємо, війна фанатів "моряків" проти власного клубу триває з початку сезону. Ультрас невдоволені масовими запрошеннями футболістів і тренера з молодіжки Динамо.
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