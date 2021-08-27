Чергова акція відбулася перед нинішнім матчем 6 туру УПЛ проти Олександрії (2:2).

Шедевральні голи, фейл голкіпера і невдала копія Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Чорноморець – Олександрія – 2:2

Ультрас Чорноморця чатували на автобус команди дорогою до стадіону. Транспорт закидали димовими шашками, але цим усе й обмежилось. Автобус у супроводі поліції продовжив свій рух.

Нагадаємо, війна фанатів "моряків" проти власного клубу триває з початку сезону. Ультрас невдоволені масовими запрошеннями футболістів і тренера з молодіжки Динамо.

Чорноморець розписав бойову нічию з Олександрією