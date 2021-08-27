Шедевральні голи, фейл голкіпера і невдала копія Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Чорноморець – Олександрія – 2:2
21:53 - Читать на русском
Чорноморець і Олександрія розписали феєричну нічию в рамках 6 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
68’ Артур Авагімян
76’ Владислав Ванат
Максим Третьяков 72’
Денис Устименко 84’
68’ Артур Авагімян
72’ Максим Третьяков
76’ Владислав Ванат
84’ Денис Устименко
Перший тайм завершився нулями, однак другий перетворився на справжній концерт. Цуріков міг відкрити рахунок божевільним шедевром п'ятою в стилі Ібрагімовіча – м'яч влучив у стійку.
Чорноморець розписав бойову нічию з Олександрією
Гольова феєрія розпочалася з помилки Білика, який пропустив легкий удар Авагімяна по центру. Олександрія відповіла дальнім пострілом Третьякова з рикошетом – Кучерук не мав шансів. Ванат грамотно зіграв корпусом і вдруге вивів Чорноморец вперед. На 84-й хвилині Устименко поставив ефектну крапку, поціливши точно в дев'ятку обвідним ударом – 2:2.
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