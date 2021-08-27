Чорноморець і Олександрія розписали феєричну нічию в рамках 6 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перший тайм завершився нулями, однак другий перетворився на справжній концерт. Цуріков міг відкрити рахунок божевільним шедевром п'ятою в стилі Ібрагімовіча – м'яч влучив у стійку.

Чорноморець розписав бойову нічию з Олександрією

Гольова феєрія розпочалася з помилки Білика, який пропустив легкий удар Авагімяна по центру. Олександрія відповіла дальнім пострілом Третьякова з рикошетом – Кучерук не мав шансів. Ванат грамотно зіграв корпусом і вдруге вивів Чорноморец вперед. На 84-й хвилині Устименко поставив ефектну крапку, поціливши точно в дев'ятку обвідним ударом – 2:2.