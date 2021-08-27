Очередная акция состоялась перед нынешним матчем 6 тура УПЛ против Александрии (2:2).

Шедевральные голы, фейл голкипера и неудачная копия Ибрагимовича в видеообзоре матча Черноморец – Александрия – 2:2

Ультрас Черноморца подстерегали автобус команды дорогой к стадиону. Транспорт забросали дымовыми шашками, но этим все и ограничилось. Автобус в сопровождении полиции продолжил свое движение.

Напомним, война фанатов "моряков" против собственного клуба продолжается с начала сезона. Ультрас недовольны массовыми приглашениями футболистов и тренера из молодежки Динамо.

Черноморец расписал боевую ничью с Александрией