Фанаты Черноморца устроили нападение на автобус собственной команды – кадры с места событий
22:22 - Читати українською
Ультрас Черноморца продолжают показывать свое резкое недовольство политикой клуба.
завершено
68’ Артур Авагимян
76’ Владислав Ванат
Максим Третьяков 72’
Денис Устименко 84’
68’ Артур Авагимян
72’ Максим Третьяков
76’ Владислав Ванат
84’ Денис Устименко
Очередная акция состоялась перед нынешним матчем 6 тура УПЛ против Александрии (2:2).
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Ультрас Черноморца подстерегали автобус команды дорогой к стадиону. Транспорт забросали дымовыми шашками, но этим все и ограничилось. Автобус в сопровождении полиции продолжил свое движение.
Напомним, война фанатов "моряков" против собственного клуба продолжается с начала сезона. Ультрас недовольны массовыми приглашениями футболистов и тренера из молодежки Динамо.
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