Чорноморець проводив свій другий домашній матч у сезоні. Перший одесити провели тиждень тому, але влаштувати свято рідним вболівальникам тоді було нереально – в суперниках був Шахтар. Тепер же "моряки" отримали реальний шанс зачепитись за очки, адже Олександрія на старті чемпіонату двічі дарувала їх явним аутсайдерам. Втім, гості все одно вважалися фаворитами зустрічі, адже Чорноморець у чотирьох з п'яти попередніх турах пропускав по три голи.

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Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі. Господарі провели кілька цікавих позиційних атак, але підопічним Юрія Мороза не вистачало виконавської майстерності та проривів у карний майданчик – до перерви в їхньому активі було лиш кілька нескладних дальніх ударів. Олександрія ж у завершальній фазі працювала набагато краще, ледь не відкривши рахунок вже на 6-й хвилині зустрічі – це Ковалець отримав передачу на правий край штрафного й пробив у дальній нижній кут. Кучерук парирував.

Крім Кирила, забивати міг Спінеллі, який на 11-й та 30-й хвилинах замикав подачі з лівого флангу. З першим ударом головою легко впорався Кучерук, а другий пройшов повз ближній кут. От, власне, і вся гострота до перерви. У підсумку, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

Здавалося, що матч завершиться без голів, однак у другому таймі гра несподівано розкрилася. Чорноморець після невеличкої розкачки пішов уперед, створивши два шикарних моменти: на 53-й хвилині Ісаєнко увійшов у карний майданчик, перекинувши Білика разом з воротами, а на 55-й Ісаєнко завершив класну триходівку потужним ударом метрів з 20-ти – над поперечиною!

Олександрія відповіла ще агресивніше. Ковалець вже на 57-й хвилині отримав простріл і пробив з центру штрафного під ближню стійку (Кучерук виручив одеситів), а на 63-й Цуріков ледь не зробив заявку на премію Пушкаша – Андрій відгукнувся на навіс з лівого флангу й замкнув його ударом п'яткою з лету в стилі Ібрагімовіча! Від голу "моряків" врятувала поперечина.

Ще за три хвилини Устименко мав виводити гостей уперед, завершивши у дотик прострільну передачу, однак Кучерук спіймав м'яч. Справа йшла до голу в його ворота, але на 71-й хвилині рахунок несподівано відкрив Чорноморець! Відзначитись вдалося Авагімяну: Артур підхопив відскок перед карним майданчиком і прорвався на лівий край, обігравши одразу чотирьох суперників – в завершенні слалому вінгер хитнув Рибалку й вистрілив у під опорну ногу Білику. 1:0! Втім, щастя одеситів тривало недовго, адже вже на 72-й Третьяков відновив статус-кво дальнім ударом – м'яч зрикошетив від Михайленка й перелетів через голкіпера. 1:1!

Чорноморець не знітився, доволі швидко забивши другий гол. Його привіз Дубра, який на 76-й хвилині грубо помилився при перехопленні закидання від Кузика, заваливши лінію офсайду й пропустивши повз себе Ваната. Владислав покарав за це пострілом у ближній кут – 2:1! Втім, одесити знову не змогли втримати потрібний рахунок, пропустивши вже через вісім хвилин: Устименко в оточенні захисників технічно розвернувся й неочікувано для всіх закрутив м'яч у дальню дев'ятку. 2:2. Шедевр.

В ендшпілі зустріч Чорноморець відчайдушно намагався вирвати перемогу, вриваючись у штрафний, падаючи у ньому й вимагаючи пенальті, однак на останніх секундах господарі ледь не пропустили прямим ударом зі стандарту – м'яч пройшов поруч з ближньою стійкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

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