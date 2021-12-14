Фанати Бетіса закидали поле 19-ма тисячами м'яких іграшок: дуже красивий жест
Вболівальники "зелено-білих" під час поєдинку проти Реал Сосьєдада (4:0) відзначились дуже доброю справою.
Під час перерви у зустрічі 17-го туру Прімери прихильники Бетіса закидали поле 19-ма тисячами м'яких іграшок.
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Щороку перед Різдвом вболівальники колективу з Андалусії організовують таку акцію задля підтримки дітей, які потребують допомоги. Усі іграшки будуть передані благодійному фонду, який допомагає дітлахам з малозабезпечених чи неблагополучних сімей, а також сиротам.
Гравці Бетіса віддячили вболівальникам своєю грою, впевнено здолавши Реал Сосьєдад із рахунком 4:0 і закріпившись на третій сходинці турнірної таблиці Прімери.
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