Вболівальники "зелено-білих" під час поєдинку проти Реал Сосьєдада (4:0) відзначились дуже доброю справою.

Під час перерви у зустрічі 17-го туру Прімери прихильники Бетіса закидали поле 19-ма тисячами м'яких іграшок.

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Щороку перед Різдвом вболівальники колективу з Андалусії організовують таку акцію задля підтримки дітей, які потребують допомоги. Усі іграшки будуть передані благодійному фонду, який допомагає дітлахам з малозабезпечених чи неблагополучних сімей, а також сиротам.

Real Betis fans threw thousands of stuffed toys onto the pitch at half-time yesterday ?



It's an annual tradition to make sure disadvantaged children don't go without a gift at Christmas ️ pic.twitter.com/WYpfLKVUlt — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2021

Real Betis fans threw stuffed animals and toys onto their pitch before their La Liga game today.



The toys will be collected and given to children after the match ️ pic.twitter.com/vX7KHvoFql — B/R Football (@brfootball) December 12, 2021

Гравці Бетіса віддячили вболівальникам своєю грою, впевнено здолавши Реал Сосьєдад із рахунком 4:0 і закріпившись на третій сходинці турнірної таблиці Прімери.

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