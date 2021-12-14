Фанаты Бетиса забросали поле 19-ю тысячами мягких игрушек: очень красивый жест
Болельщики "зелено-белых" во время поединка против Реал Сосьедада (4:0) отличились очень хорошим делом.
Во время перерыва во встречи 17-го тура Примеры поклонники Бетиса забросали поле 19-ю тысячами мягких игрушек.
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Каждый год перед Рождеством болельщики коллектива из Андалусии организовывают такую акцию для поддержки детей, нуждающихся в помощи. Все игрушки будут переданы благотворительному фонду, помогающему детям из малообеспеченных или неблагополучных семей, а также сиротам.
Игроки Бетиса отблагодарили болельщиков своей игрой, уверенно одолев Реал Сосьедад со счетом 4:0 и закрепившись на третьей строчке турнирной таблицы Примеры.
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