Болельщики "зелено-белых" во время поединка против Реал Сосьедада (4:0) отличились очень хорошим делом.

Во время перерыва во встречи 17-го тура Примеры поклонники Бетиса забросали поле 19-ю тысячами мягких игрушек.

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Каждый год перед Рождеством болельщики коллектива из Андалусии организовывают такую ​​акцию для поддержки детей, нуждающихся в помощи. Все игрушки будут переданы благотворительному фонду, помогающему детям из малообеспеченных или неблагополучных семей, а также сиротам.

Вчера в перерыве болельщики «Реал Бетис» бросили на поле тысячи мягких игрушек?



Это ежегодная традиция следить за тем, чтобы дети из неблагополучных семей не остались без подарков на Рождество ️ pic.twitter.com/WYpfLKVUlt - ESPN FC (@ESPNFC) 13 декабря 2021 г.

Поклонники «Реал Бетис» бросили на свое поле мягкие игрушки и игрушки перед сегодняшним матчем Ла Лиги.



Игрушки будут собраны и переданы детям после матча ️ pic.twitter.com/vX7KHvoFql - B / R Football (@brfootball) 12 декабря 2021 г.

Игроки Бетиса отблагодарили болельщиков своей игрой, уверенно одолев Реал Сосьедад со счетом 4:0 и закрепившись на третьей строчке турнирной таблицы Примеры.