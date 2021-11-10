"Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом з моїм агентом і товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторовні Вільчевській, завідуючій відділення гемофілії лікарні ОХМАТДИТ, медичне обладнання", – написав Ярмоленко в Instagram під спільною світлиною.

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Нагадаємо, Андрій пообіцяв віддати на благодійність бонуси, зароблені на Євро-2020, ще під час участі на турнірі. Сума, яка була виділена, не розголошується. Додамо, що Україна в підсумку дійшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи, де була розбита Англією (0:4).

До слова, Ярмоленко у поточному сезоні зіграв у 13 матчах за Вест Хем, у яких відзначився 2 результативними передачами.

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