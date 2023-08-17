Динамо гаряче святкувало перемогу в серії 11-метрових ударів у вирішальному матчі 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій 2023/24. Кияни відповіли грекам за зневагу до українських воїнів.

Завдяки серії пенальті Динамо переграло Аріс у матчі-відповіді 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій.

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Після перемоги в битві 11-метрових ударів голкіпер київського клубу Георій Бущан емоційно святкував перемогу своєї команди, тролінгом переможця відповівши на провокації грецьких фанатів, які тиждень тому вивісили ганебний банер про Азов.

У бік гостьового сектору підбігли й інші динамівці, не витримали й футболісти Аріса, які полізли влаштовувати масову сутичку на полі. Як наслідок, суддя показав жовті картки Бущану, Дубінчаку та гравцю суперника.

Нагадаємо, Динамо вийшло у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінеться з Бешикташем.

Динамо взяло реванш в Аріса та пройшло далі в ЛК – Сидорчук і Андрієвський створили красу, Бущан виграв серію пенальті