Перший тайм складався для Динамо жахливо. Забити швидкий гол киянам не вдалося, а от екс-хавбек Шахтаря Невен Джурасек розстріляв Бущана з близької відстані. Надію на другу половину дав Волошин, який головою замкнув елегантне закидання Сидорчука.

Динамо взяло реванш в Аріса та пройшло далі в ЛК – Сидорчук і Андрієвський створили красу, Бущан виграв серію пенальті

Рятівний гол для Динамо прийшов аж на 85-й хвилині завдяки "джокерам". Андрієвський вирізав геніальну 50-метрову діагноль на Караваєва, який чітко пробив у дотик. Справа дійшла до серії пенальті, хоча підопічні Луческу другий екстратайм проводили у більшості. Під час основних спроб зазнали невдач Менендес та Перріс, а сьомий виконавець Аріса (Одубаджо) вліпив над воротами – Динамо проходить далі.