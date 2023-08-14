"Змушені звернутися через образливий та небезпечний інцидент, який стався під час нещодавнього матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА між ФК Аріс (Греція) та ФК Динамо (Україна). На трибунах Kleanthis Vikelidis Stadium (Салоніки, Греція) було продемонстровано обурливий банер на адресу захисників "Азовсталі", а саме — Smash Azov nazis ("Знищити нацистів Азова"), що було видно в трансляції матчу.

"Пройшов "Азовсталь", Оленівку та донецький СІЗО": ультрас Шахтаря "Мюнхен" більше року в російському полоні

Припускаємо, що банер виготовили місцеві ультрас, які контактують із російськими фан-рухами, оскільки меседж на банері повністю збігається з посилами російської пропаганди. Зазначений банер було вилучено з трибун приблизно за 10 хвилин. Однак факт цього інциденту нас дуже стурбував, оскільки він є небезпечним сигналом глибоко хибного сприйняття трагічних подій в Україні, а також прикладом неприйнятної для футбольної сім’ї пропаганди насильства на матчах змагань під егідою УЄФА. Захисники "Азовсталі", також відомі як підрозділ "Азов" української армії, не мають жодного зв’язку з нацистами, як і ніхто з українського суспільства, але це наратив російської пропаганди, який вона поширює в усьому світі.

Просимо УЄФА та колег із Грецької федерації футболу уважно розглянути описаний епізод і знайти можливість вжити суворих заходів щодо порушників, а також запобіжних заходів для превенції подібних випадків надалі", – йдеться в листі УАФ.

Нагадаємо, матч у Греції завершився мінімальною поразкою Динамо. Кияни матимуть шанс на реванш 17 серпня, коли прийматимуть Аріс у Бухаресті.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну