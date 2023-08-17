Динамо горячо праздновало победу в серии 11-метровых ударов в решающем матче 3 раунда квалификации Лиги конференций 2023/24. Киевляне ответили грекам за неуважение к украинским воинам.

Благодаря серии пенальти Динамо обыграло Арис в ответном матче 3 раунда квалификации Лиги конференций.

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После победы в серии 11-метровых ударов голкипер Динамо Георий Бущан эмоционально праздновал победу своей команды, троллингом победителя ответив на провокации греческих фанатов, неделю назад вывесивших позорный баннер об Азове. В сторону гостевого сектора подбежали и другие динамовцы.

Не выдержали и футболисты Ариса, полезшие устраивать массовую потасовку на поле. Как следствие, судья уже после матча показал желтые карточки Бущану, Дубинчаку и игроку соперника.

Напомним, Динамо вышло в плей-офф квалификации Лиги конференций, где встретится с Бешикташем.

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