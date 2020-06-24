Фаната Бернлі звільнили з роботи через провокативний банер "White lives matter"

Перфоманс вболівальника Бернлі Джейка Хепла під час матчу 30-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті залишив чоловіка без роботи.

Керівництво Paradigm Precision, де Джейк працював зварювальником, вирішило звільнити Хепла, повідомляє Mirror. Компанія заявила, що "не мириться і не терпить расизм в будь-якій формі".

"Сьогодні говорити, що життя білих важливі, – це расизм": фанат Бернлі брутально пояснив свою витівку на матчі з Сіті

Нагадаємо, напередодні матчу проти Манчестер Сіті Джейк пролетів над стадіоном з банером "White Lives Matter Burnley" (Життя білих мають значення), що викликало хвилю обурення в мережі, також дії Хепла засудив і сам клуб.

Сам фанат Бернлі не бачить у своєму вчинку нічого поганого: "Я не расист. Я знаю, що люди намагаються розібратися в цьому. У мене багато чорних і азійських друзів, і цей банер насправді був натхненний рухом Black Lives. Ми не намагалися образити рух або чорних людей. Я вважаю, що також важливо визнати, що білі життя теж мають значення. Це все, що ми намагалися сказати".

Нагадаємо, у світі продовжуються акції "Black Lives Matter", які розпочались після смерті афроамериканця під час затримання поліцією в США.

Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону