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"Сьогодні говорити, що життя білих важливі, – це расизм": фанат Бернлі брутально пояснив свою витівку на матчі з Сіті

16:25 - Читать на русском
"Сьогодні говорити, що життя білих важливі, – це расизм": фанат Бернлі брутально пояснив свою витівку на матчі з Сіті
"White Lives Matter Burnley" (Життя білих мають значення) / Фото Goal

Перфоманс вболівальника Бернлі Джейка Хепла став головною подією вчорашнього матчу проти Манчестер Сіті (0:5).

22’ Філ Фоден
43’ Ріяд Марез
45+3’ Ріяд Марез
51’ Давід Сілва
63’ Філ Фоден
 
22’ Філ Фоден
43’ Ріяд Марез
45+3’ Ріяд Марез
51’ Давід Сілва
63’ Філ Фоден

"Я б хотів попросити вибачення... Ні у кого, чорт забирай! Очевидно, в наші дні говорити, що життя білих важливі, – це расизм", – написав Хепл у Facebook. Невдовзі акаунт фаната видалили, повідомляє Mirror.

"White lives matter": над стадіоном Манчестер Сіті з'явився провокативний банер – Бернлі довелось просити вибачення

Нагадаємо, напередодні матчу проти Манчестер Сіті Джейк пролетів над стадіоном з банером "White Lives Matter Burnley" (Життя білих мають значення), що викликало хвилю обурення в мережі, також дії Хепла засудив і сам клуб.

Нагадаємо, у світі продовжуються акції "Black Lives Matter", які розпочались після смерті афроамериканця під час затримання поліцією.

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04:53
5339
Теги
Манчестер Сіті - Бернлі Англія футбольні фанати Бернлі Бернлі
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