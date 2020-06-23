"Сьогодні говорити, що життя білих важливі, – це расизм": фанат Бернлі брутально пояснив свою витівку на матчі з Сіті

Перфоманс вболівальника Бернлі Джейка Хепла став головною подією вчорашнього матчу проти Манчестер Сіті (0:5).

"Я б хотів попросити вибачення... Ні у кого, чорт забирай! Очевидно, в наші дні говорити, що життя білих важливі, – це расизм", – написав Хепл у Facebook. Невдовзі акаунт фаната видалили, повідомляє Mirror.

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Нагадаємо, напередодні матчу проти Манчестер Сіті Джейк пролетів над стадіоном з банером "White Lives Matter Burnley" (Життя білих мають значення), що викликало хвилю обурення в мережі, також дії Хепла засудив і сам клуб.

Нагадаємо, у світі продовжуються акції "Black Lives Matter", які розпочались після смерті афроамериканця під час затримання поліцією.

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