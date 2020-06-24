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Фаната Бернли уволили с работы из-за провокационного баннера "White lives matter"

19:42 - Читати українською
Фаната Бернли уволили с работы из-за провокационного баннера "White lives matter"
Джейк Хепл (слева) / фото иллюстративное

Перфоманс болельщика Бернли Джейка Хепла во время матча 30-го тура АПЛ против Манчестер Сити оставил мужчину без работы.

22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
51’ Давид Силва
63’ Фил Фоден
 
22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
51’ Давид Силва
63’ Фил Фоден

Руководство Paradigm Precision, где Джейк работал сварщиком, решило уволить Хепла, сообщает Mirror. Компания заявила, что "не мирится и не терпит расизм в любой форме".

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Напомним, накануне матча против Манчестер Сити Джейк пролетел над стадионом с баннером "White Lives Matter Burnley" (Жизни белых имеют значения), что вызвало волну возмущения в сети, также действия Хепла осудил и сам клуб.

Сам фанат Бернли не видит в своем поступке ничего плохого: "Я не расист. Я знаю, что люди пытаются разобраться в этом. У меня много черных и азиатских друзей, и этот баннер на самом деле был вдохновлен движением Black Lives. Мы не пытались оскорбить движение или черных людей. Я считаю, что также важно признать, что белые жизни имеют значение. Это все, что мы пытались сказать".

Напомним, в мире продолжаются акции "Black Lives Matter", которые начались после смерти афроамериканца при задержании полицией в США.

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Теги
Бернли Бернли Англия футбольные фанаты Расизм в футболе Манчестер Сити - Бернли
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