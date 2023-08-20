Во время финала женского чемпионата мира Испания – Англия (1:0), болельщик выбежал на поле в футболке с призывом остановить войну в Украине.

Финальный матч ЧМ-2023 между сборными Испании и Англии был ненадолго прерван из-за акции от одного болельщика.

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Молодой человек выбежал в знак протеста против войны в Украине. На черной футболке впереди нарисован портрет Путина с надписью "остановить Путлера", а сзади красовался призыв "освободить Украину". Следует заметить, что на карте нашей страны, которая была изображена на спине, не хватает Одесской области.

Стюарты довольно быстро поймали активиста и игра продолжилась. В итоге Испания получила золотые медали и отпраздновала победу.

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