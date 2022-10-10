Один із лідерів фанатського руху "біло-синіх" став черговою жертвою росіян, які продовжують загарбницьку війну в Україні.

Захищаючи цілісність і незалежність України на фронті, загинув один із лідерів фанатського руху Динамо Максим Яловцов. Про смерть свого уболівальника повідомив офіційний сайт київського клубу.

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"Біло-сині" висловили співчуття рідним і близьким загиблого. Максим Яловцов став черговою жертвою російських злочинців. На фронті за час війни загинули чимало фанатів низки українських клубів.

Нагадаємо, 10 жовтня Україна зазнала масованих обстрілів. Терористи випустили понад 80 ракет, деякі прилетіли у дитячі майданчики, пошкодили університети та критичну інфраструктуру, вбивши кількох українців.

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