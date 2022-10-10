Гравець Арсенала та збірної України Олександр Зінченко відреагував на черговий акт терору Росії.

Україна сьогодні зазнала масованих обстрілів. Терористи випустили понад 80 ракет, деякі прилетіли у майданчики, пошкодили університети та критичну інфраструктуру.

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Зінченко не втримався дати пораду всьому цивілізованому світу, показавши наслідки обстрілів звичайного столичного дитячого майданчика. "У мене лише одне повідомлення всьому світу: тримайтеся якомога далі від Росії – країни-терористки. Рідненька, тримайся", – написав Олександр в Instagram.

Нагадаємо, сьогодні вже 229 день кривавої війни Росії проти України, яка спрямована на геноцид нашого народу.

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