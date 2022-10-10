"Тримайтеся якомога далі від країни-терористки": Зінченко показує світу наслідки обстрілів України
Гравець Арсенала та збірної України Олександр Зінченко відреагував на черговий акт терору Росії.
Україна сьогодні зазнала масованих обстрілів. Терористи випустили понад 80 ракет, деякі прилетіли у майданчики, пошкодили університети та критичну інфраструктуру.
"Нас не зламати!": Динамо відреагувало на ранкові обстріли Києва
Зінченко не втримався дати пораду всьому цивілізованому світу, показавши наслідки обстрілів звичайного столичного дитячого майданчика. "У мене лише одне повідомлення всьому світу: тримайтеся якомога далі від Росії – країни-терористки. Рідненька, тримайся", – написав Олександр в Instagram.
Нагадаємо, сьогодні вже 229 день кривавої війни Росії проти України, яка спрямована на геноцид нашого народу.
"Соловйов прифотошопив мені Ейхмана і понеслось": за ним полювала русня – Афган, футбол і Ахметов, що нагадує Наполеона