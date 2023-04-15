У півфінальному матчі Кубка Італії між Ювентусом та Інтером (1:1) форварда гостей Ромелу Лукаку вилучили після того, як він зрівняв рахунок аж на 90+5 ударом із пенальті. Усе через провокативне святкування бельгійця, за яке він отримав другу жовту. Пригадуємо найбільш провокативні футбольні святкування у новому відео на YouTube-каналі Футбол 24.

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