Лемпард отримав дозвіл Абрамовича на два зіркові трансфери – Челсі підірве ринок, сплутавши карти грандам

Лондонський Челсі влітку готовий активно попрацювати на трансферному ринку.

Головний тренер "синіх" Франк Лемпард переконав власника клубу Романа Абрамовича у своїй кваліфікації і отримає значне підсилення складу, повідомляє dailystar.

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За інформацією видання, лондонці не задовольняться самим лише приходом Хакіма Зієша, трансфер якого з Аякса вже оформлений. Челсі націлений на іще два гучних трансфери. Пріоритетним кандидатом став оборонець Лестера та збірної Англії Бен Чілвел, прихід якого дозволить продати Маркоса Алонсо або Емерсона.

Окрім того, Лемпард хоче мати іще одного якісного виконавця в атаці. У списку Челсі відразу три зірки Бундесліги: Джейдон Санчо (Борусія Д), Кай Хаверц (Байєр) і Тімо Вернер (РБ Лейпциг). Також на радарі "синіх" Мусса Дембеле з Ліона. Щоправда, за кожного з цих виконавців доведеться не просто добряче заплатити, але й виграти конкуренцію у низки європейських грандів.

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