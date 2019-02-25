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Фабрі присвятив перемогу над Ворсклою своїм батькам

20:07 202 Читать на русском
Фабрі присвятив перемогу над Ворсклою своїм батькам
Фабрісіано Гонсалес / ФК Карпати

Головний тренер львівських Карпат Фабрісіано Гонсалес зізнався, кому присвятив перемогу "зелено-білих" над полтавською Ворсклою (4:0) у 19-му турі УПЛ.

"Першу перемогу в українському футболі я присвячую своїм батькам.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

Вони завжди поруч зі мною, їм також подобається футбол, присвячую цю перемогу їм", – розповів Фабрі в коментарі Футбол 1.

Нагадаємо, що напередодні Карпати знищили Ворсклу на виїзді, а Мар'ян Швед оформив хет-трик. Цей матч був дебютним на офіційному рівні для нового керманича львів'ян.

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Україна19 тур

Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

Ворскла
Матч завершено
0 : 4
Карпати
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Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес Карпати Карпати Ворскла - Карпати
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