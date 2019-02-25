Фабрі присвятив перемогу над Ворсклою своїм батькам

Головний тренер львівських Карпат Фабрісіано Гонсалес зізнався, кому присвятив перемогу "зелено-білих" над полтавською Ворсклою (4:0) у 19-му турі УПЛ.

"Першу перемогу в українському футболі я присвячую своїм батькам.

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Вони завжди поруч зі мною, їм також подобається футбол, присвячую цю перемогу їм", – розповів Фабрі в коментарі Футбол 1.

Нагадаємо, що напередодні Карпати знищили Ворсклу на виїзді, а Мар'ян Швед оформив хет-трик. Цей матч був дебютним на офіційному рівні для нового керманича львів'ян.

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