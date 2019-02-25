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Фабри посвятил победу над Ворсклой своим родителям

20:07 30 Читати українською
Фабри посвятил победу над Ворсклой своим родителям
Фабрисиано Гонсалес / ФК Карпаты

Главный тренер львовских Карпат Фабрисиано Гонсалес признался, кому посвятил победу "зелено-белых" над полтавской Ворсклой (4:0) в 19-м туре УПЛ.

"Первую победу в украинском футболе я посвящаю своим родителям.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

Они всегда рядом со мной, им также нравится футбол, посвящаю эту победу им", – рассказал Фабри в комментарии Футбол 1.

Напомним, что накануне Карпаты уничтожили Ворсклу на выезде, а Марьян Швед оформил хет-трик. Этот матч был дебютным на официальном уровне для нового наставника львовян.

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Украина19 тур

Ворскла - Карпаты: Воскресенье 24 февраля 2019

Ворскла
Матч окончен
0 : 4
Карпаты
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Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес Карпаты Карпаты Ворскла - Карпаты
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