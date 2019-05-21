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Фабрі – про поразку від Чорноморця: Сьогодні ми провели фінал, а його переграти не можна

21 травня 23:18 617 Читать на русском
Фабрі – про поразку від Чорноморця: Сьогодні ми провели фінал, а його переграти не можна
Фабрі Гонсалес / Карпати

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес прокоментував поразку від Чорноморця у 30-у турі УПЛ.

9’ Арні Вільх'яльмссон
75’ Василь Павлов
83’ Дмитро Рижук
 
Сергій Мякушко 74’
9’ Арні Вільх'яльмссон
74’ Сергій Мякушко
75’ Василь Павлов
83’ Дмитро Рижук

"Ми вийшли на поле з неправильним ставленням. Карпати не показали належну інтенсивність гри. Нам забили гол, команда перелаштувалася в другому таймі і ми заслужено змогли зрівняти рахунок. Але відразу після цього наш футболіст порушує правила і нам миттєво забивають другий гол. Все було втрачено. Думаю, що Чорноморець заслужено здобув перемогу.

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Футболісти мають розуміти, що сьогодні ми провели фінал. І цей фінал переграти ще раз не можна. З першої хвилини треба виходити і вмирати на полі.

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Кадрові втрати? Звичайно, що це негативно вплинуло на нас. В нашому розпорядженні немає гравців, які могли б забивати. Нам бракує Шведа, не зміг зіграти Понде – це велика втрата", – цитує Фабрі Гонсалеса офіційний сайт Карпат.

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Чорноморець Чорноморець Чорноморець - Карпати Карпати Карпати Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес
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