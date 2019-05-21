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Фабри – о поражении от Черноморца: Сегодня мы провели финал, а его переиграть нельзя

21 мая 23:18 124 Читати українською
Фабри – о поражении от Черноморца: Сегодня мы провели финал, а его переиграть нельзя
Фабри Гонсалес / Карпаты

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес прокомментировал поражение от Черноморца в 30-м туре УПЛ.

9’ Арни Вильхьяльмссон
75’ Василий Павлов
83’ Дмитрий Рыжук
 
Сергей Мякушко 74’
9’ Арни Вильхьяльмссон
74’ Сергей Мякушко
75’ Василий Павлов
83’ Дмитрий Рыжук

"Мы вышли на поле с неправильным отношением. Карпаты не показали надлежащую интенсивность игры. Нам забили гол, команда перестроилась во втором тайме и мы заслуженно смогли сравнять счет. Но сразу после этого наш футболист нарушает правила и нам мгновенно забивают второй гол. Все было потеряно . Думаю, что Черноморец заслуженно одержал победу.

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Футболисты должны понимать, что сегодня мы провели финал. И этот финал переиграть еще раз нельзя. С первой минуты надо выходить и умирать на поле.

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Кадровые потери? Конечно, это негативно повлияло на нас. В нашем распоряжении нет игроков, которые могли бы забивать. Нам не хватает Шведа, не смог сыграть Понде – это большая потеря", – цитирует Фабри Гонсалеса официальный сайт Карпат.

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Черноморец Черноморец Черноморец - Карпаты Карпаты Карпаты Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес
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