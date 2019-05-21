Чорноморець впевнено переміг Карпати та покинув зону вильоту

Чорноморець в рамках матчу 30-го туру УПЛ переграв Карпати завдяки голам Арні Вільх'яльмссона, Василя Павлова та Дмитра Рижука.

Перший тайм виявився досить нудним для рядового вболівальника – особливо його перша половина. Про що взагалі можна говорити, якщо за 22 хвилини відбувся всього один удар по воротах? Щоправда, він же виявився гольовим, а провели його господарі: на 9-й Голіков виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, а Вільх'яльмссон у кількох метрах від воріт спочатку прийняв м'яч, а потім відправив його у дев'ятку – 1:0. Другий удар відбувся на 23-й хвилині й також належав одеситам, однак пройшов з дистанції й по центру – Кучинський легко впорався з ним.

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Карпати ожили на 25-й, коли Ді Франко змістився до лінії напівкола перед штрафним та потужно вистрілив у правий нижній кут, але м'яч просвистів у сантиметрах від стійки. Це був найгостріший епізод у виконанні "левів" у першому таймі, адже далі можна згадати хіба що два дальні удари Мякушка на 32-й та 33-й хвилинах – перший відправився точно в руки Літовченку, а другий взагалі полетів у молоко. Був також непоганий простріл від Сергія, однак Мендес дещо не встиг на нього. Чорноморець же перед самим свистком на перерву ледь не подвоїв свою перевагу: Коваль зачепився за передачу від Літовченка, вийшов до штрафного та пробив у дальній кут – повз ворота!

Другий тайм розпочався у тому ж ключі, що й перший. Єдиний удар за стартові 22 хвилини даної половини гри завдав Гуцуляк, який на 59-й пробив метрів з 20-ти – втім, м'яч у нього зрізався. Перед цим був удар у Онгли, який заблокували, а також падіння Ковтуна у штрафному в боротьбі з Трубочкіним, однак арбітр Віталій Романов свистів порушення тільки в особливих випадках. Чорноморець не міг похизуватись і такими моментами, запоровши лічені контратаки неточними передачами.

Поступово львів'яни почали набирати обертів. Ще на 68-й хвилині Ковтуну дали пробити з дистанції, але м'яч після його удару пролетів у метрі від лівого кута. На 72-й високу подачу з глибини легенько замкнув Гуцуляк – Літовченко знову був на місці. Зрештою, на 73-й все завершилось пенальті після того, як Бабенко підіграв собі рукою у власному штрафному. М'яч відскочив від його стегна, але рука була задалеко; Мякушко підійшов до "точки" та пробив з рикошетом від стійки – 1:1!

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У наступній же атаці Чорноморець відновив свою перевагу в рахунку. Аржанов скинув високу подачу на лівий край штрафного під удар Танчику; той потужно пробив, а Павлов, який вийшов на заміну чотири хвилини тому, підправив м'яч у протихід Кучинському – 2:1! Карпати, однак, могли відігратися після стандарту на 81-й хвилині: спочатку Мякушко потужно пробив у правий кут, змусивши Літовченка парирувати, а потім Ковтун замкнув навіс з кутового – Бабенко виніс м'яч з лінії воріт. Цим він реабілітувався за пенальті, а на 83-й Руслан став героєм "моряків". Команда заробила штрафний, Бабенко виконав подачу, а Рижук без особливого спротиву замкнув її у ближню дев'ятку – 3:1.

Після цього Чорноморець легко довів матч до заслуженої перемоги. Одесити набрали 25 очок та, як мінімум, на дві години покинули останню сходинку, обійшовши Арсенал-Київ завдяки кращій різниці м'ячів. Карпати з 29 заліковими балами залишились десятими, відстаючи від Олімпіка на два пункти – втім, у донеччан є прекрасний шанс відірватися від львів'ян ще більше.

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