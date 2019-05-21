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Чорноморець впевнено переміг Карпати та покинув зону вильоту

18:53 2315 Читать на русском
Чорноморець впевнено переміг Карпати та покинув зону вильоту
Чорноморець – Карпати – 3:1

Чорноморець в рамках матчу 30-го туру УПЛ переграв Карпати завдяки голам Арні Вільх'яльмссона, Василя Павлова та Дмитра Рижука.

9’ Арні Вільх'яльмссон
75’ Василь Павлов
83’ Дмитро Рижук
 
Сергій Мякушко 74’
9’ Арні Вільх'яльмссон
74’ Сергій Мякушко
75’ Василь Павлов
83’ Дмитро Рижук

Перший тайм виявився досить нудним для рядового вболівальника – особливо його перша половина. Про що взагалі можна говорити, якщо за 22 хвилини відбувся всього один удар по воротах? Щоправда, він же виявився гольовим, а провели його господарі: на 9-й Голіков виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, а Вільх'яльмссон у кількох метрах від воріт спочатку прийняв м'яч, а потім відправив його у дев'ятку – 1:0. Другий удар відбувся на 23-й хвилині й також належав одеситам, однак пройшов з дистанції й по центру – Кучинський легко впорався з ним.

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Карпати ожили на 25-й, коли Ді Франко змістився до лінії напівкола перед штрафним та потужно вистрілив у правий нижній кут, але м'яч просвистів у сантиметрах від стійки. Це був найгостріший епізод у виконанні "левів" у першому таймі, адже далі можна згадати хіба що два дальні удари Мякушка на 32-й та 33-й хвилинах – перший відправився точно в руки Літовченку, а другий взагалі полетів у молоко. Був також непоганий простріл від Сергія, однак Мендес дещо не встиг на нього. Чорноморець же перед самим свистком на перерву ледь не подвоїв свою перевагу: Коваль зачепився за передачу від Літовченка, вийшов до штрафного та пробив у дальній кут – повз ворота!

Другий тайм розпочався у тому ж ключі, що й перший. Єдиний удар за стартові 22 хвилини даної половини гри завдав Гуцуляк, який на 59-й пробив метрів з 20-ти – втім, м'яч у нього зрізався. Перед цим був удар у Онгли, який заблокували, а також падіння Ковтуна у штрафному в боротьбі з Трубочкіним, однак арбітр Віталій Романов свистів порушення тільки в особливих випадках. Чорноморець не міг похизуватись і такими моментами, запоровши лічені контратаки неточними передачами.

Поступово львів'яни почали набирати обертів. Ще на 68-й хвилині Ковтуну дали пробити з дистанції, але м'яч після його удару пролетів у метрі від лівого кута. На 72-й високу подачу з глибини легенько замкнув Гуцуляк – Літовченко знову був на місці. Зрештою, на 73-й все завершилось пенальті після того, як Бабенко підіграв собі рукою у власному штрафному. М'яч відскочив від його стегна, але рука була задалеко; Мякушко підійшов до "точки" та пробив з рикошетом від стійки – 1:1!

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У наступній же атаці Чорноморець відновив свою перевагу в рахунку. Аржанов скинув високу подачу на лівий край штрафного під удар Танчику; той потужно пробив, а Павлов, який вийшов на заміну чотири хвилини тому, підправив м'яч у протихід Кучинському – 2:1! Карпати, однак, могли відігратися після стандарту на 81-й хвилині: спочатку Мякушко потужно пробив у правий кут, змусивши Літовченка парирувати, а потім Ковтун замкнув навіс з кутового – Бабенко виніс м'яч з лінії воріт. Цим він реабілітувався за пенальті, а на 83-й Руслан став героєм "моряків". Команда заробила штрафний, Бабенко виконав подачу, а Рижук без особливого спротиву замкнув її у ближню дев'ятку – 3:1.

Після цього Чорноморець легко довів матч до заслуженої перемоги. Одесити набрали 25 очок та, як мінімум, на дві години покинули останню сходинку, обійшовши Арсенал-Київ завдяки кращій різниці м'ячів. Карпати з 29 заліковими балами залишились десятими, відстаючи від Олімпіка на два пункти – втім, у донеччан є прекрасний шанс відірватися від львів'ян ще більше.

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