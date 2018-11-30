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Фабрегас заперечив відхід з Челсі взимку – за нього бореться Мілан

1 грудня 07:30 1 Читать на русском
Фабрегас заперечив відхід з Челсі взимку – за нього бореться Мілан
Сеск Фабрегас / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас зізнався, що йому не вистачає ігрового часу в лондонській команді.

"Зараз я гравець Челсі і задоволений цим. Але очевидно, що кожен футболіст хоче грати більше.

Мілан веде переговори щодо переходу трьох гравців Челсі

Я поки ні з ким не розмовляв, але очевидно, що якщо не продовжу контракт, то зможу вести переговори з іншими клубами з січня. І, ймовірно, зацікавлених буде багато.

Чи залишуся я тут до кінця сезону? Зараз моя відповідь – так", – цитує Фабрегаса Sky Italia.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський Мілан розглядає можливість запрошення 31-річного іспанця вже в січні.

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