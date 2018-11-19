Мілан може підписати Фабрегаса

Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас може продовжити кар'єру в Мілані.

Мілан розглядає можливість підписання хавбека Челсі Сеска Фабрегаса. 31-річний іспанець знову став об'єктом інтересу "россонері", які вже контактували з Фабрегасом, інформує Calciomercato.

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Мілан через травми надовго втратив Бонавентуру та Білью, а тому може підсилитись хавбеком Челсі для зміцнення центру поля.

Фабрегас виступає за Челсі з 2014 року, проте в поточному сезоні провів лише 3 матчі в АПЛ. Контракт іспанця завершується влітку 2019 року.