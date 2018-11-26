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Мілан веде переговори щодо переходу трьох гравців Челсі

11:43 718 Читать на русском
Мілан веде переговори щодо переходу трьох гравців Челсі
Гарі Кехілл та Сеск Фабрегас / соцмережі

Керівництво Мілана має намір взимку посилитися відразу трьома гравцями лондонського Челсі.

У список цілей "россонері" потрапили захисники Гарі Кехілл та Андреас Крістенсен, а також півзахисник Сеск Фабрегас, повідомляє Sport Mediaset.

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За інформацією джерела, спортивний директор Мілана Леонардо вже провів попередні переговори з колегою з Челсі Мариною Грановською і обговорив з нею потенційні переходи.

При цьому уточнюється, що у Кехілла і Фабрегаса закінчуються контракти вже наступного літа, і Мілану не доведеться сильно витрачатися на їх придбання взимку.

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Що стосується Крістенсена, то він, ймовірно, вирушить в оренду, оскільки в нинішньому сезоні не отримує достатньої кількості ігрового часу у складі "аристократів".

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