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Фабрегас опроверг уход из Челси зимой – за него борется Милан

07:30 0 Читати українською
Фабрегас опроверг уход из Челси зимой – за него борется Милан
Сеск Фабрегас / фото из соцсетей

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас признался, что ему не хватает игрового времени в лондонской команде.

"Сейчас я игрок Челси и доволен этим. Но очевидно, что каждый футболист хочет играть больше.

Милан ведет переговоры о переходе трех игроков Челси

Я пока ни с кем не разговаривал, но очевидно, что если не продолжу контракт, то смогу вести переговоры с другими клубами с января. И, вероятно, заинтересованных будет много.

Останусь ли я здесь до конца сезона? Сейчас мой ответ – да", – цитирует Фабрегаса Sky Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский Милан рассматривает возможность приглашения 31-летнего испанца уже в январе.

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