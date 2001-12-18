Фабрегас опроверг уход из Челси зимой – за него борется Милан

Мир — 30 нояб 80
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Роналду не получит "Золотой мяч" и пропустит церемонию награждения, – журналист
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Камерун лишился права принимать КАН-2019Мир — 30 нояб 65
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Дерби Мерсисайда и Северного Лондона и итальянская битва за Лигу чемпионов: топ-5 матчей евроуикендаМир — 30 нояб 165
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"Хацкевич должен уйти" и антирекорд сезона, или Цыганков впечатляет Европу: реакция сети на матчи Динамо и Ворсклы в ЛЕЛига Европы — 30 нояб 488
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Фейл Хачеріді, поганий матч Соболя та відсутність результативних дій у "збірників" – як зіграли українці в 5 турі ЛЄЛига Европы — 30 нояб 224
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