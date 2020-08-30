Евра тимчасово відновив кар'єру – француз зіграв за аматорську команду в Англії
Колишній захисник Манчестер Юнайтед, Ювентуса та збірної Франції Патріс Евра з'явився на полі у складі аматорського Брентхема.
Француз зіграв за Брентхем у матчі проти Північного Грінфорда, але не допоміг здобути позитивний результат – команда Евра поступилась 3:2.
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"Це була справжня честь тренуватися і грати з Патрісом Евра для нас. Йому знадобився ігровий час перед благодійним матчем Soccer Aid для UNICEF, який відбудеться на Олд Траффорд у наступному місяці", – йдеться у повідомленні офіційного твіттеру Брентхема.
Нагадаємо, що в активі вже екс-футболіста Кубок французької ліги в складі Монако, п'ять титулів АПЛ, чотири Суперкубки Англії і одна перемога в Лізі чемпіонів разом з МЮ, а також два чемпіонства Серії А і Кубок Італії в складі Ювентуса. Також Евра відіграв 81 матч за збірну Франції.
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