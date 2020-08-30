Француз зіграв за Брентхем у матчі проти Північного Грінфорда, але не допоміг здобути позитивний результат – команда Евра поступилась 3:2.

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"Це була справжня честь тренуватися і грати з Патрісом Евра для нас. Йому знадобився ігровий час перед благодійним матчем Soccer Aid для UNICEF, який відбудеться на Олд Траффорд у наступному місяці", – йдеться у повідомленні офіційного твіттеру Брентхема.

Нагадаємо, що в активі вже екс-футболіста Кубок французької ліги в складі Монако, п'ять титулів АПЛ, чотири Суперкубки Англії і одна перемога в Лізі чемпіонів разом з МЮ, а також два чемпіонства Серії А і Кубок Італії в складі Ювентуса. Також Евра відіграв 81 матч за збірну Франції.

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Thanks for sharing Ollie. It was a real privilege to have @Evra train and play for us. He needed some minutes ahead of the @socceraid Socceraidcharity match for @UNICEF taking place at @ManUtd Old Trafford next month. — Brentham FC (@BrenthamFc1919) August 30, 2020