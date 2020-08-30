Француз сыграл за Брентхєм в матче против Северного Гринфорда, но не помог добыть положительный результат – команда Эвра уступила 3:2.

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"Это была настоящая честь тренироваться и играть с Патрисом Эвра для нас. Ему понадобилось игровое время перед благотворительным матчем Soccer Aid для UNICEF, который состоится на Олд Траффорд в следующем месяце", – говорится в сообщении официального твиттера Брентхэма.

Напомним, что в активе уже экс-футболиста Кубок французской лиги в составе Монако, пять титулов АПЛ, четыре Суперкубка Англии и одна победа в Лиге чемпионов вместе с МЮ, а также два чемпионства Серии А и Кубок Италии в составе Ювентуса. Также Эвра сыграл 81 матч за сборную Франции.

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Thanks for sharing Ollie. It was a real privilege to have @Evra train and play for us. He needed some minutes ahead of the @socceraid Socceraidcharity match for @UNICEF taking place at @ManUtd Old Trafford next month. — Brentham FC (@BrenthamFc1919) August 30, 2020