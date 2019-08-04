Евра пояснив, чому Погба не може показати свій максимум в Манчестер Юнайтед

Екз-захисник манкуніанців Патріс Евра розповів про проблеми свого співвітчизника в англійському клубі.

"Я не знаю, що чекає на Погба в майбутньому. Я точно знаю, що він відчував себе улюбленцем в Ювентусі. До нього немає такого ставлення в Манчестер Юнайтед. Ми завжди забуваємо, в чому полягає головне завдання футболіста. Гравець повинен показувати хорошу гру на футбольному полі. Тому вбивайте його, коли він грає погано, але якщо він виступає чудово, концентруйтеся на цьому.

Реал знайшов альтернативу Погба в Аяксі

Коли ти купуєш блискучі машини і великий будинок, то провокуєш ненависть і заздрість до себе. У такому випадку потрібно прогресувати, грати ще краще і робити все для того, щоб це не впливало на тебе.

Евра офіційно завершив кар'єру і розповів про подальші плани

Саме тому я кажу Полю: "Роби все, що завгодно, але якщо ти бачиш, що це погано впливає на твою гру, зупинись. Не намагайся бути воїном. Зупинись", – сказав Евра в коментарі Daily Mail.