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Евра пояснив, чому Погба не може показати свій максимум в Манчестер Юнайтед

18:34 129 Читать на русском
Евра пояснив, чому Погба не може показати свій максимум в Манчестер Юнайтед
Евра та Погба у збірній Франції / Фото ФФФ

Екз-захисник манкуніанців Патріс Евра розповів про проблеми свого співвітчизника в англійському клубі.

"Я не знаю, що чекає на Погба в майбутньому. Я точно знаю, що він відчував себе улюбленцем в Ювентусі. До нього немає такого ставлення в Манчестер Юнайтед. Ми завжди забуваємо, в чому полягає головне завдання футболіста. Гравець повинен показувати хорошу гру на футбольному полі. Тому вбивайте його, коли він грає погано, але якщо він виступає чудово, концентруйтеся на цьому.

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Коли ти купуєш блискучі машини і великий будинок, то провокуєш ненависть і заздрість до себе. У такому випадку потрібно прогресувати, грати ще краще і робити все для того, щоб це не впливало на тебе.

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Саме тому я кажу Полю: "Роби все, що завгодно, але якщо ти бачиш, що це погано впливає на твою гру, зупинись. Не намагайся бути воїном. Зупинись", – сказав Евра в коментарі Daily Mail.

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Патріс Евра Патріс Евра Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Англія
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