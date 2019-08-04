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Эвра объяснил, почему Погба не может показать свой максимум в Манчестер Юнайтед

18:34 43 Читати українською
Эвра объяснил, почему Погба не может показать свой максимум в Манчестер Юнайтед
Эвра и Погба в сборной Франции / Фото ФФФ

Экз-защитник манкунианцев Патрис Эвра рассказал о проблемах своего соотечественника в английском клубе.

"Я не знаю, что ждет Погба в будущем. Я точно знаю, что он чувствовал себя любимцем в Ювентусе. У него нет такого отношения в Манчестер Юнайтед. Мы всегда забываем, в чем состоит главная задача футболиста. Игрок должен показывать хорошую игру на футбольном поле. Поэтому убивайте его, когда он играет плохо, но если он выступает замечательно, концентрируйтесь на этом.

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Когда ты покупаешь блестящие машины и большой дом, то провоцируешь ненависть и зависть к себе. В таком случае нужно прогрессировать, играть еще лучше и делать все для того, чтобы это не влияло на тебя.

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Именно поэтому я говорю Полю: "Делай все, что угодно, но если ты видишь, что это плохо влияет на твою игру, остановись. Не пытайся быть воином. Остановись", – сказал Эвра в комментарии Daily Mail.

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Патрис Эвра Патрис Эвра Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Англия
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