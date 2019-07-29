Евра офіційно завершив кар'єру і розповів про подальші плани

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед вирішив зав'язати з виступами на професіональному рівні.

"Моя кар'єра гравця офіційно завершена. У 2013 році я почав навчання на тренерську ліцензію УЄФА категорії В. Хочу отримати її і взятися за ліцензію категорії А. Якщо все піде добре, через півтора року я буду готовий очолити команду.

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Сер Алекс Фергюсон свого часу сказав, що двоє його гравців стануть тренерами високого рівня: Райан Гіггз і Патріс Евра", – розповів 38-річний француз в інтерв'ю Gazzetta dello Sport. Останнім клубом Евра був Вест Хем, за який він відіграв 5 матчів у 2018 році. Після цього досвідчений захисник провів рік у статусі вільного агента.

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В активі вже екс-футболіста Кубкок французької ліги в складі Монако, п'ять титулів АПЛ, чотири Суперкубки Англії і одна перемога в Лізі чемпіонів разом з МЮ, а також два чемпіонства Серії А і Кубок Італії в складі Ювентуса. Також Евра відіграв 81 матч за збірну Франції.