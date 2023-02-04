Михайло Мудрик дуже пристойно відіграв у своєму першому матчі за Челсі, солідно вийшовши на заміну у виїзному поєдинку з Ліверпулем на Енфілді. А от перша домашня гра в АПЛ вийшла для 22-річного українця, м'яко кажучи, невдалою.

Проти Фулхема все було зовсім не так, як із командою Юргена Клоппа. Мудрик виглядав дуже блідо і відіграв тільки перший тайм, а фанати у соцмережах іронізують, прогнозуючи йому півроку мук у Челсі та подальшу оренду в Крістал Пелас чи Брайтон.

Можливо, Михайлу Мудрику десь навіть пощастило, що Челсі подав заявку на плей-офф Ліги чемпіонів ще до цієї гри. Як відомо, до списку гравців не потрапив Бенуа Бадіашиль, а також своє місце втратив П'єр-Емерік Обамеянг, який вже обурився цим рішенням Грема Поттера.

Ведучий Юрій Гаврищак та заступник головного редактора сайту "Футбол 24" Тарас Котів обговорили поєдинок чемпіонату Англії Челсі – Фулхем та враження від гри Михайла Мудрика. Нове відео вже на YouTube-каналі "Футбол 24".

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