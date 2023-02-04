Команда Віталія Миколенка дала бій Зінченку і Ко, виглядаючи доволі симпатично на фоні лідера. Єдиним голом у зустрічі відзначились саме "іриски". Тарковскі замкнув подачу Макнілла з кутового по перерві.

АПЛ: Евертон бив Арсенал у дебюті нового тренера – Миколенко витримав битву матчу, в "рятівника" Зінченка здали нерви

Арсенал створив два серйозні моменти, один із яких – удар з льоту від Зінченка з лінії штрафного. 1:0 – Шон Дайч став другим тренером в історії АПЛ, який здолав лідера у своєму дебютному матчі. Раніше це робив Алан Кербішлі, який у 2006-му переміг МЮ на чолі Вест Хема.

Завдяки перемозі Евертон набрав 18 залікових балів та тимчасово піднявся на 18 сходинку, "каноніри" з 5-очковим відривом залишилися лідерами.