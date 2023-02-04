Віталій Миколенко та Олександр Зінченко потрапили у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Арсенал на "Футбол 24", стартує о 14:30. Битва гравців збірної України, які цього разу в основі. Новий тренер Евертона Шон Дайч здивував хіба що з Демараєм Греєм, якого посадив на лаву запасних. Англійський вінгер забив 2 голи плюс оформив асист за останні 4 матчі Лемпарда в АПЛ. Водночас він повертає у стартовий склад свого улюбленця з часів Бернлі. Двайт Макніл останнім часом рідко виходив з перших хвилин. Де дивитися матч Евертон – Арсенал онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

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