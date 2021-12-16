Евертон заплатить за Миколенка понад 20 млн євро частинами, – Liverpool Echo
23:14 - Читать на русском
Британські ЗМІ дізнались нові подробиці потенційного трансферу захисника Динамо в Евертон.
Віталій Миколенко перейде з Динамо до Евертона за 20 млн фунтів (близько 23,5 млн євро), повідомляє Liverpool Echo.
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Динамо отримуватиме кошти за свого футболіста частинами протягом його контракту з "ірисками". На трансфері Віталія особисто наполягає головний тренер Евертона Рафаель Бенітес.
22-річний оборонець є вихованцем Динамо, і виступає за головну команду киян з 2016-го. У поточному сезоні Миколенко зіграв 21 матч у всіх турнірах та відзначився трьома асистами.
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