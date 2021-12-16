Віталій Миколенко перейде з Динамо до Евертона за 20 млн фунтів (близько 23,5 млн євро), повідомляє Liverpool Echo.

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Динамо отримуватиме кошти за свого футболіста частинами протягом його контракту з "ірисками". На трансфері Віталія особисто наполягає головний тренер Евертона Рафаель Бенітес.

22-річний оборонець є вихованцем Динамо, і виступає за головну команду киян з 2016-го. У поточному сезоні Миколенко зіграв 21 матч у всіх турнірах та відзначився трьома асистами.

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