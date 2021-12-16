Луческу: Динамо продало гравця в Евертон, перший великий трансфер після Ярмоленка
Головний тренер Динамо Мірча Луческу анонсував трансфер Евертона.
"Він вирушив до Евертона. Це перший великий трансфер Динамо після Ярмоленка. Це молодий гравець, він є прикладом для інших.
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Дуже важливо, окрім результатів, давати футболістам можливість мати перспективу", – цитує Луческу Telekom Sport.
За інформацією одразу з декількох джерел, до команди Рафаеля Бенітеса приєднається захисник збірної України Віталій Миколенко. 22-річний гравець є вихованцем Динамо, і виступає за головну команду киян з 2016-го.
Нагадаємо, у 2017 році Динамо продало Ярмоленка у Борусію Д за 25 млн євро.
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