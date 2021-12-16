"Він вирушив до Евертона. Це перший великий трансфер Динамо після Ярмоленка. Це молодий гравець, він є прикладом для інших.

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Дуже важливо, окрім результатів, давати футболістам можливість мати перспективу", – цитує Луческу Telekom Sport.

За інформацією одразу з декількох джерел, до команди Рафаеля Бенітеса приєднається захисник збірної України Віталій Миколенко. 22-річний гравець є вихованцем Динамо, і виступає за головну команду киян з 2016-го.

Нагадаємо, у 2017 році Динамо продало Ярмоленка у Борусію Д за 25 млн євро.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо